Южно-Сахалинск, , 09:03 — REGNUM

Поисковики Сахалина в ходе экспедиции на курильский остров Шумшу обнаружили останки советского воина. Сделать это удалось благодаря стальному шлему, на который среагировал металлоискатель. Сахалинское региональное отделение «Поискового движения России» продолжает экспедицию, цель которой — разведка местности и поиск погибших советских воинов в районе высоты Северная и на берегу, в месте высадки советского десанта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Памятник советскому десанту 1945 года на Сахалине мешает угольному бизнесу

6 июля поисковик Алексей Бурундуков в районе танкового рва, который опоясывает подходы к высоте 165, обнаружил останки советского солдата. В предыдущие годы в самом рву и поблизости поисковики находили только различные предметы, принадлежавшие советским воинам: фляжки, котелки, противогазы, пехотные лопатки.

Место обнаружения останков советского воина зафиксировано, эксгумацией займётся вторая группа активистов. Экспедиция намерена проработать на Шумшу не менее месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в сахалинском Углегорске активисты протестовали против переноса памятника советскому десанту 1945 года. Монумент был установлен в месте высадки десанта. Но он помешал угольному бизнесу, которому место потребовалось под склад угля. Несмотря на протест, памятник перенесли, пообещав благоустроить площадку рядом. Но активисты недовольны: они убеждены, что переносить памятник с исторического места было нельзя.