Барнаул, , 08:17 — REGNUM

В Алтайском крае вынесен обвинительный приговор владельцу передвижного зоопарка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайское линейное управление МИД РФ на транспорте 8 июля, за покушение на контрабанду особо ценных диких животных (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) Рубцовский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

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В ходе следствия установлено, что 52-летний житель Алтайского края, будучи руководителем компании, занимающейся организацией выставок животных, собирался вывезти в Казахстан редких животных. В их числе североамериканскую пуму, канадские волков, несколько особей приматов, а также занесённых в Красную книгу РФ африканского льва, бурого и гималайского медведей и амурских тигров, находящихся под особой защитой природоохранных ведомств России.

При этом известно, что предприниматель, отправившийся в заграничный гастрольный тур, знал о требованиях и необходимости наличия соответствующего разрешения на перевозку животных, однако их проигнорировал и в контролирующие органы обращаться не стал. Четыре грузовика с прицепами, где находились клетки с животными, были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года у контрабандистов в Оренбургской области было изъято 4,1 тысячи краснокнижных черепах. Крупная партия живого груза следовала из Казахстана. Пресмыкающихся перевозили в мешках, которые прятали под свежей капустой. Рептилий могли везти транзитом через Оренбургскую область, как на продажу, так и в рестораны для приготовления экзотических блюд.

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