Москва, , 08:09 — REGNUM

В Москве сегодня, 8 июля, ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза, сообщают Метеовести.

Погода

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице +21…+23 градуса, в Подмосковье +18…+23 градуса, ветер юго-западный 3−8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни наступившей недели в Московском регионе ожидается дождливая погода, с 8 июля в столице каждый день будут идти дожди, а местами возможны и грозы. Со среды, 10 июля, столбики термометров вновь понизятся.

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