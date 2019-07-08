Москва, , 08:05 — REGNUM

На северо-востоке Москвы на берегу реки Яуза организуют новую зону отдыха. Парк появится на месте снесенного недостроя, сообщается на портале столичного мэра.

В парки на площади около 400 кв. метров разместятся: детская площадка, созданная по специальному проекту, качели, карусели, игровые комплексы. Разобьют множество цветников, высадят деревья, создадут ротонду и экотропу.

Прогулочная зелёная галерея станет одним из мест притяжения, так как это не типичный архитектурный элемент для парков. Благоустройство и озеленение поймы реки Яузы завершится в 2019 году.

Читайте также: Сады в виде лабиринта и карты Москвы появятся в столице

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько лет мэрия Москвы благоустроит 150 километров набережных столицы.

Подробности: В Москве в ближайшие годы благоустроят 150 километров набережных — Собянин