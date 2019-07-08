Чита, , 08:03 — REGNUM

Почти 80 тысяч мальков пеляди выпустили в озеро Иван, расположенное Читинском районе Забайкальского края. Как пояснили сегодня, 8 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского главы, таким образом угольные предприятия восстанавливают популяцию рыбы в Ленском бассейне, компенсируя экологические потери от своей деятельности.

Почти 80 тысяч мальков пеляди выпустили в озеро Иван Правительство Забайкальского края

Правительство Забайкальского края «Выпуск мальков проходил под контролем сотрудников Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, которые в качестве восстановительных мероприятий рекомендовали выпуск подрощенной молоди пеляди в Ивано-Арахлейские озера именно в таком количестве».

Природоохранная деятельность в Забайкальском крае получила развитие в рамках претворения в жизнь жизнь властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Общий объем финансирования программы мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в Забайкальском крае составляет 590 966,4 тыс. руб. На её реализацию в 2019 году предусмотрено выделение из краевого бюджета 62 444,9 тыс. руб.