Абуджа, , 07:49 — REGNUM

Суд в Нигерии постановил наложить арест на имущество бывшего министра нефти Диезани Элисон-Мадуэке. Среди подлежащего конфискации — ювелирные изделия общей стоимостью 40 миллионов долларов США и изготовленный на заказ золотой iPhone. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

По данным EFCC, у Элисон-Мадуке были обнаружены сотни браслетов, колец, сережек, ожерелий и часов.

Элисон-Мадуке руководила министерством нефти с 2011 по 2015 год. В 2017 году она была заочно обвинена EFCC в отмывании денег, в настоящее время ее местонахождение неизвестно. Лондонский адвокат, представляющий интересы министра, не сразу ответил на запрос о комментариях.

По приговору суда, EFCC получила 14 дней на то, чтобы опубликовать обвинения в любой национальной газете и позволить обвиненной или «любому, заинтересованному в вещах» предоставить обоснования того, почему имущество не должно быть конфисковано.

В 2017 году суд в Нигерии разрешил правительству страны навсегда наложить арест на жилой дом Элисон-Мадуке в престижном районе Лагоса стоимостью 37,5 миллионов долларов.