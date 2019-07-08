Москва, , 07:37 — REGNUM

Российская система качества (Роскачество) разработала классификацию зернового хлеба, сообщается 8 июля на сайте организации.

Так, мультизерновым будет считаться хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19% и содержащее в составе три и более видов зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и ржаной муки).

Зерновой хлеб теперь будет предполагать хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19%, содержащее не более двух видов зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и ржаной муки).

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Третий вид — хлеб из цельнозерновой муки — хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19%, содержит в рецептуре цельнозерновую и/или обойную муку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачеситве заявили, что повышенное содержание соли не позволяет назвать мультизерновой хлеб полезным продуктом, однако ему стоит отдать предпочтение перед обычным хлебом.

В ходе исследования выяснилось, что мультизерновой хлеб содержит много пищевых волокон, которые нужны для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, профилактики нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.

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