Москва, , 07:31 — REGNUM

В Москве на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» 31 июля откроется уникальная выставка работ знаменитых художников из коллекции Ульяновского областного художественного музе, сообщается на портале мэра столицы.

На выставке будет представлена уникальная керамика авторства Пабло Пикассо, картины Василия Поленова, а также экспонатов 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных с конца XVIII века по 70-е годы XX века.

Выставка организована в рамках программы межмузейного обмена «Резидент» и приурочена в 80-летию ВДНХ. Увидеть уникальные экспонаты можно будет с 31 июля по 3 ноября.

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