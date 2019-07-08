Миасс, Челябинская область, , 06:59 — REGNUM

В южноуральском Миассе осуждён бывший генеральный директор ООО «Жилищная инвестиционная корпорация». Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, дом строился в Центральном районе Миасса. С 2013 по 2016 год в него свои средства на общую сумму около 145 млн рублей вложили более 100 граждан.

При этом следователи выяснили, что руководитель перечислил более 81 млн рублей на строительство других объектов, а ещё более 28 млн — на погашение кредитов других лиц. Таким образом, не целевым образом оказалось потрачено больше 109 млн рублей, которые были получены от дольщиков. Это повлекло неспособность фирмы построить дом и выполнить свои обязательства перед дольщиками.

Также было установлено, что всего стоимость выполненных по строительству этого дома работ оказалась в размере 35,2 млн рублей. Суд назначил гражданину три года колонии-поселения.