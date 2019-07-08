Нижний Новгород, , 03:31 — REGNUM

После прокурорского вмешательства инвалиду второй группы помогли решить жилищный вопрос и он переехал из аварийной квартиры, где проживал на условиях социального найма. Взамен аварийного власти предлагали семье квартиру в пятиэтажке, где не предусмотрен лифт, то есть фактически произошло бы ухудшение жилищных условий для ограниченного в физических возможностях гражданина. После рассмотрения прокурорского представления горожанке предоставлена квартира в доме, оборудованном лифтом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Жительница Нижнего Новгорода — инвалид второй группы проживала на втором этаже дома по договору соцнайма, но помещение было признано аварийным. Взамен городские власти предложили ей переехать на последний этаж пятиэтажного дома, где не предусмотрен лифт. Для человека, ограниченного в движении, это было сродни заточению на выделенных квадратных метрах. Женщина пожаловалась в прокуратуру, которая и пришла к заключению, что вселение в пятиэтажку с учётом состояния здоровья горожанки «может привести к ухудшению жилищных условий инвалида по сравнению с предыдущими условиями проживания и, как следствие, нарушению ее жилищных прав».

Главе города внесли представление с требованием устранить нарушение жилищного законодательства. В результате его рассмотрения заявительнице была предложена квартира на восьмом этаже, но в доме, где имеется лифт.

Напомним, в Госдуме рассматривается законопроект, который позволит принимать на жилищный учёт инвалидов, нуждающихся в улучшении условий проживания, без учёта их имущественного положения. Проект поправок в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» внесён группой депутатов и сенаторов.

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