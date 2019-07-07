Москва, , 23:38 — REGNUM

Россию могут обязать снять запрет на производство и продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Об этом 7 июля сообщают «Известия» со ссылкой на проект решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании коллегии ЕЭК. Суть вопроса заключается в том, что запрет на данный вид продукции в России является барьером других членов Евразийского экономического союза, где данного ограничения нет, а следовательно, данные меры являются препятствием для свободной торговли на рынке ЕАЭС.

Согласно проекту решения комиссии, алкоэнергетики попадают под действие двух технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции», исходя из этого на них не должно распространяться национальное законодательство. Однако, в министерстве финансов России с данным заключением не согласны и считают, что введенные ограничения на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков не противоречат нормам.

Напомним, производство и продажа алкоэнергетиков внутри страны были запрещены в России с 2018 года. Причиной ограничений послужило отрицательное воздействие на здоровье граждан, так как данные напитки сочетают в себе алкоголь и различного рода добавки (кофеин, гуарана, таурин и др).

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