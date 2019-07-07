Вашингтон, , 21:15 — REGNUM

Один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс считает, что успех её многолетних конкурентов Apple был во многом обусловлен «заклинаниями» покойного основателя компании Стива Джобса. Об этом заявил 7 июля в эфире телеканала CNN.

По мнению Гейтса, Джобс был способен превратить любую «умирающую» компанию в самую дорогую в мире, благодаря своему дару очаровывать людей. Самого себя глава Microsoft при этом считает «младшим волшебником».

«Он читал заклинания, и я видел, что люди очарованы. Но, поскольку я мелкий волшебник, на меня заклинания не действуют», — отметил Гейтс.

Напомним, Стив Джобс основал компанию Apple вместе со своим другом Стивом Возняком в 1976 году, но впоследствии покинул её из-за разногласий с инвесторами. В 1997 году Джобс вернулся в фирму в качестве главного исполнительного директора и постепенно превратил Apple в самую дорогую публичную компанию в мире.

В 2011 году Стив Джобс скончался в возрасте 56 лет после многолетней борьбы с раком поджелудочной железы.