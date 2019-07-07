Джакарта, , 21:02 — REGNUM

Власти Индонезии объявили о возможности цунами после сильного землетрясения, произошедшего у побережья страны. Соответствующее предупреджение распространило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло сегодня в Молуккском море между индонезийской провинцией Северный Сулавеси и Молуккскими островами.

Эпицентр землетрясения находился в 133 километрах к юго-западу от города Тернате. Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях до настоящего времени не поступало.

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