Джакарта, 7 июля 2019, 21:02 — REGNUM
Власти Индонезии объявили о возможности цунами после сильного землетрясения, произошедшего у побережья страны. Соответствующее предупреджение распространило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло сегодня в Молуккском море между индонезийской провинцией Северный Сулавеси и Молуккскими островами.
Эпицентр землетрясения находился в 133 километрах к юго-западу от города Тернате. Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях до настоящего времени не поступало.
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