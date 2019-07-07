Москва, , 20:41 — REGNUM

Дождливая погода ожидается в Московском регионе в первые дни предстоящей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Фестиваль московского мороженного Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозу синоптиков, с понедельника, 8 июля, в столице каждый день будут идти дожди, а местами возможны и грозы.

При этом в начале недели в регионе потеплеет до +21…+24 °C, но уже со среды, 10 июля, столбики термометров вновь понизятся до +21…+24 °C.

Напомним, ранее сегодня в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в Москве с начала июля остаётся на три градуса ниже климатической нормы.

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