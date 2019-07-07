Якутск, , 19:39 — REGNUM

Открытие второго главного пути на перегоне «Лена-Восточная — Предленский» Восточно-Сибирской железной дороги с мостом через реку Лена, приурочено к празднованию 45-летия строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом 7 июля сообщает Интерфакс.

Возведение нового моста через Лену, протяженностью 417 м, было обусловлено необходимостью увеличения объемов грузовых перевозок каменного угля и руд и развития территории Восточного полигона.

Так, после его полного ввода в эксплуатацию провозная способность железнодорожных путей на данном участке будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год.

Напомним, строительство Восточно-Сибирской железной дороги с мостом через реку Лена осуществляется в рамках развития Восточного полигона. На данный момент, в связи с строительством железнодорожных путей и моста освоено 600 млн рублей, а общий объем инвестиций в развитие Восточного полигона до 2020 года составляет 562,4 млрд рублей.

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