Франкфурт-на-Майне, Германия, , 18:40 — REGNUM

Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщается в микроблоге местной пожарной службы в Twitter.

Как уточняется, снаряд весом в 500 килограммов был обнаружен во время проведения строительных работы. Из прилегающего района в целях безопасности были эвакуированы свыше 16 тысяч человек.

«Бомба была успешно обезврежена службой по обезвреживанию боеприпасов. Оцепление снято, режим эвакуации отменён», — говорится в сообщении.

Напомним, неразорвавшиеся снаряды времён войны обнаруживаются во Франкфурте-на-Майне регулярно. В сентябре 2018 года в городе была проведена самая масштабная за последние десятилетия эвакуация жителей, когда на территории университета имени Гёте была найдена британская авиабомба, содержащаяоколо 1,5 тонны взрывчатого вещества. На время обезвреживания снаряда из своих домов были эвакуированы около 70 тысяч человек.