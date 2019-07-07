Москва, 7 июля 2019, 17:32 — REGNUM
Среднемесячная температура воздуха в Московском регионе с начала июля остаётся ниже климатической нормы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
Как отмечается, средняя температура в столице с начала текущего месяца составляет +16,3 °C, что на три градуса ниже нормы для соответствующего периода лета.
По оценкам синоптиков, возвращения июльской жары в столичном регионе не стоит ожидать по меньшей мере до середины месяца.
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