Гонконг, Китай, , 17:18 — REGNUM

В возобновившихся протестных акциях в Гонконге принимают участие порядка 230 тыс человек. Об этом 7 июля сообщает радиостанция RTHK со ссылкой на предварительные данные организаторов.

Активисты протестных мероприятий первоначально собрались в районе Шим Ша Цуй, который является одним из туристических мест города, после чего они проследовали до железнодорожного вокзала Западный Коулун, ведущий к скоростной дороге в Китай.

Основной целью, которую обозначили участники протеста, является привлечение внимания туристов из материкового Китая к попыткам со стороны властей принять законопроект об экстрадиции.

Как передавало ИА REGNUM, протесты в Гонконге начались месяц назад, когда местная администрация инициировала принятие законопроекта, согласно которому совершенствуется механизм выдачи лиц, подозреваемых в нарушении законов Китая или находящихся в розыске, из данной автономной территории в КНР для дальнейшего судебного преследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Гонконга нашла одного участника штурма парламента