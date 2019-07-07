Вашингтон, 7 июля 2019, 17:07 — REGNUM
Потенциальный угонщик ещё до посадки пассажиров мог пробраться в самолёт Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», пропавший с радаров в марте 2014 года. Об этом сообщил эксперт по авиационной безопасности Тим Термини, мнение которого приводит газета The New York Post.
По версии эксперта, злоумышленник мог заранее спланировать акцию и захватить воздушное судно уже после взлета.
Термини добавил, что существует еще три версии гибели пассажирского воздушного судна, следовавшего из Куала-Лумпура в Пекин.
По его словам, Boeing-777 мог захватить один из членов экипажа, крушение воздушного судна спровоцировал кто-то из наземных служб, а также пассажир-захватчик.
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года. На борту воздушного судна находились 239 человек.