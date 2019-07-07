Оттава, , 16:22 — REGNUM

По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны. Об этом 4 июля сообщает Medicalxpress.

Дерматолог также дал советы по правильному лечению солнечных ожогов. Так, в первую очередь необходимо охладить кожу влажной тканью, нанести увлажняющий крем без отдушек, принять лекарственное средство на основе ибупрофена, и пить много воды. В более тяжелых случаях, при появлении волдырей, необходимо лечение с использованием антибиотиков под наблюдением лечащего врача.

Кроме этого, он уточнил, что некоторые фрукты и овощи при их употреблении могут повысить опасность ожогов кожи, поскольку содержащиеся в них фурокумарины повышают чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Среди таких продуктов лайм, некоторые виды моркови, сельдерей и укроп. Так же, не стоит сильно полагаться и на солнцезащитный крем, так как он имеет свойство смываться водой и потом. И порекомендовал их использовать с долей степени разумности.

«Если вы используете солнцезащитный крем, содержащий оксид титана или цинка, должен быть виден белый оттенок. Обязательно используйте продукт с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 20, который пропускает только 1/20 вредных солнечных лучей», — отметил Гниацки.

Другими словами, используя солнцезащитный крем с данной характеристикой, можно оставаться на солнце в течение 200 минут, в то время как без него, эта продолжительность сокращается до 10 минут.

Напомним, солнечные ожоги особенно опасны в детском возрасте, так как наносят существенный вред кожным покровам. В дальнейшем, спустя 20 и 30 лет, это может привести к развитию рака кожи.

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