7 июля 2019 | Время чтения 15 мин

Легко и просто говорить с человеком, для которого главная ценность — быть чистым душой и сердцем, прожить жизнь счастливо и сделать счастливыми ближних. С человеком, который даже находясь на приёме в Кремле, обращает внимание не на роскошную обстановку и угощение, а на добрые слова, сказанные в адрес многодетных семей. Надеется, что интервью с отцом девятерых детей из алтайской глубинки — Павлом Тайченачевым будет полезно всем, кто переживает сейчас семейные проблемы

Светлана Шаповалова, , 17:28 — REGNUM

Сегодня, накануне 8 июля, когда в России отмечается день Семьи, любви и верности, предлагаем читателям ИА REGNUM интервью с отцом девятерых детей из алтайской глубинки — Павлом Тайченачевым, который считает, что многодетная семья это нормально. Он и его жена Наталья состоят в браке с 2002 года, проживают в селе Шебалино (Республика Алтай). Глава семейства является настоятелем местной Успенской церкви и активно ведёт общественную деятельность, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи. Супруга Наталья следит за домом и детьми: Екатерина, Вера, Макарий и Ефрем Тайченачевы — школьники, Иван, Роман и Ярослав ходят в детский сад. Самое пристальное внимание по причине малолетства уделяют полуторагодовалой Елене и четырёхлетнему Андрею.

Владимир Путин наградил чету Тайченачевых орденом «Родительская слава» Личный архив семьи Тайченачевых

Ещё недавно об этом замечательном семействе знали разве что только местные, но после того, как в конце мая 2019 года президент Владимир Путин вручил супругам ордена «Родительская Слава», о Тайченачевых узнала вся страна. Сказанные во время торжественного приёма в Кремле слова главы семейства «Многодетная семья — это нормальная семья» запомнились многим и не осталось без внимания главы государства.

Владимир Путин «На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия. Такие семьи, такие люди, как вы — достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало».

Читайте также: Многодетная семья из Республики Алтай получила орден «Родительская слава»

Разговор с Павлом Тайченачевым, для которого главная ценность — быть чистым душой и сердцем, и который даже находясь на торжественном приёме в Кремле, обращает внимание не на роскошную обстановку и угощение, а на добрые слова, получился насколько серьёзным, настолько и простым. И, вероятно, будет полезен всем, кто переживает сейчас семейные проблемы. Кстати, сам Павел к вере пришёл самым чудесным образом.

Семья Тайченачевых на приёме в Кремле Личный архив семьи Тайченачевых

Светлана Шаповалова: Павел, поздравляем вашу семью с высокой наградой! Каковы впечатления от Кремля? Что вам больше всего запомнилось?

Павел Тайченачев: Впечатления от поездки в Кремль самые тёплые, самые благоприятные. Организаторам награждения многодетных семей орденом «Родительная слава» удалось создать очень тёплую, душевную, искреннюю атмосферу. Все дети чувствовали себя расковано, свободно. И действительно можно сказать, все участники мероприятия чувствовали себя как дома. Что запомнилось? Сейчас, по прошествии почти месяца после возвращения из Москвы, когда мы смотрим в ретроспективе, больше всего запомнилась не роскошь Большого кремлёвского дворца, не позолота стен, не дорогой паркет или ковёр. Но больше всего запомнились слова президента — тёплые слова, которые он сказал многодетным семьям.

Вообще многодетные семьи редко слышат тёплые слова в свой адрес. Часто приходится сталкиваться с грубостью, говорят: «Ну что вот вы нищету плодите», «Нарожали, а теперь требуете каких-то прав» и так далее. А президент сказал простые, искренние, сердечные слова. И именно от первого лица их был слышать очень приятно. Обращаясь к многодетным семьям, он сказал: «Вы и есть самые главные люди в стране, потому что будущее нашей страны в руках ваших детей. Какими вы воспитаете ваших детей, таким оно и будет».

Торжественный приём в Кремле по случаю награждения многодетных родителей медалью «Родительская слава» Личный архив семьи Тайченачевых

Светлана Шаповалова: Ваши слова «многодетная семья — это нормально», судя по трансляции, очень понравились президенту. Кстати, когда к вам пришло осознание верности этого утверждения?

Павел Тайченачев: Я обратил внимание, что на церемонии награждения все родители, приглашённые на эту церемонию, они были единодушны. И в словах практически каждого выступающего (выступали обычно после награждения главы семейств) звучало одно: говорили, что нам очень приятно, что мы очень благодарны, что нас здесь так тепло принимают и награждают, но при этом мы не очень понимаем, чем мы так заслужили сколько почестей, потому что мы не делаем ничего особенного. Мы просто живём, просто растим детей, просто воспитываем их по возможности. И не считаем это каким-то особым подвигом. И поэтому, резюмируя слова всех выступавших, я постарался в короткой фразе отразить смысл их выступлений. Тогда я сказал: «Многодетная семья — это нормальная семья».

Потому что ещё 100 лет назад обычная российская семья насчитывала, в среднем, 5−8 детей. Если детей было двое-трое, считалось, что это мало. Считалось, что, может быть, люди болеют и не могут иметь больше детей. Ну, а многодетной семья считалась из 12−15 детей. Я считаю, что мы должны возвращаться к этому пониманию семьи, что многодетная семья — это нормальная семья.

Дети Тайченачевых Личный архив семьи Тайченачевых

Светлана Шаповалова: У вас девять детей. Можете вспомнить чувства, которые вы испытали при рождении первенца? С рождением девятой малышки они не изменились?

Павел Тайченачев: У нас девять детей по милости Божией, и когда уже ребёнок родился, ничего нет, кроме радости, что пришёл человек в мир. Поэтому наверное чувство всегда одни. Но и родители, конечно, не только мать — но и близкие, отец, братья, сёстры, все переживают, все участвуют в этом процессе.

Сам я вырос в семье, где нас с братом было всего лишь двое. А у моей супруги — три сестры. Поэтому с детства перед собой такого примера многодетной семьи я не видел. Жил в городских условиях, где, как известно, многодетной семье жить затруднительно. Но когда я учился в Барнаульской православно-духовной семинарии, то ректором там был преосвященный епископ Максим Дмитриев. Так вот владыка Максим часто рассказывал нам о своей семье, откуда он родом.

Так вот у его родителей было 10 сыновей и ода дочь. Владыка рассказывал обо всех с неподдельным восхищением. Он при любом удобном случае нас информировал, как они жили. Это было советское время, многодетная верующая семья. Они даже терпели определённые гонения со стороны властей. И родителей даже хотели родительских прав лишить. Но при этом они жили полноценной жизнью, занимались в кружках, спортивных секциях, занималось фотоделом, собаководством и многими другими вещами.

Из семьи Дмитриевых вышли два епископа и несколько священников. Сестра, если я не ошибаюсь, стала матушкой (супругой священника). И в моих глазах рассказы такого авторитетного человека, как епископ Максим, очень высоко подняли статус многодетной семьи. Думаю, что это был один из важных примеров моей жизни именно многодетной семьи.

Павел Тайченачев совершает молебен Личный архив семьи Тайченачевых

Светлана Шаповалова: Как вы пришли к Вере?

Павел Тайченачев: Сам я покрестился уже будучи взрослым человеком и пришёл к вере, можно сказать, чудесным образом — по молитвам своей матери. В юности моя мама очень за меня беспокоилась. Когда были эти трудные 90-е годы — разруха, бандитизм, пьянство, наркомания, мама очень переживала. И когда в Барнауле в 1996 году открылся Никольский храм (он тогда ещё был без купола и колокольни, его только передали в ведение православной церкви из лётного училища), она ходила туда молиться. Мама не знала как молиться, говорила свои словами примерно так: «Господи, наставь сына на добрый путь». И однажды во время такой молитвы она услышала голос, который сказал: «Священником будет».

Для неё это было очень странно и удивительно, она не могла понять — почему священником. Ведь наша семья была не церковная. О священстве, духовенстве и церкви мы никогда не говорили. И она потом рассказывала, что после того, как услышала эти слова во время молитвы, она в полном недоумении отправилась домой и решила никому не рассказывать о том, что она слышала. И вот через два или три года после этого я покрестился сам (хотя был до этого не крещёный). Потом самостоятельно поступил в Барнаульское духовное училище, которое потом стало семинарией.

И когда через 11 лет в 2006 году, в день, когда я был рукоположен в священники, мы пришли к маме домой, чтобы это событие как то отметить. И вот тогда мама говорит: «А вот сейчас я вам расскажу о том, что было 11 лет назад». И рассказала, как сбылось пророчество. Когда я стал священником, я понял, что это случилось по молитвам матери.

Богослужение Павла Тайченачева в селе Шебалино (Республика Алтай) Личный архив семьи Тайченачевых

Светлана Шаповалова: Павел, есть ли у вас какие-то секреты воспитания? Ваши дети — весьма одаренные — как вам удаётся найти и прорастить таланты в каждом ребёнке? Учитывая, что вы помимо работы в храме ведёте много общественной работы и занимаетесь патриотическим воспитанием подростков?

Павел Тайченачев: Никаких особых секретов нет, мы не используем какие-то особые методики или экспериментальные педагогические технологии. Самое главной технологией является собственный пример: «ребёнок учится тому, что видит у себя в дому, родители пример ему». И если родители стараются за собой следить, если родители стараются жить в согласии с заповедями Божьими, жить по-христиански — хотя бы стараются это делать, то дети обязательно это оценят. Дети обязательно последуют доброму примеру своих родителей. Вот это, наверное и есть самый главный секрет.

И когда человек живёт по-христиански, Господь даёт душевные силы, равновесие и терпение, мудрость, открывает разум для того, чтобы поступать правильно. Для того, чтобы жизнь была полной и радостной, и чтобы она радовала тех, кто рядом. Когда человек живёт в согласии с заповедями Божьими, тогда Господь открывает и творческие способности, в том числе, у детей. Очень важно, чтобы дети сохраняли чистоту ума и сердца, сохраняли целостность мировоззрения.

И когда человек имеет такое чистое сердце, светлый ум, когда человек незапятнан страстями, тогда и творческие способности в каждом из нас раскрываются с новой силой. Думаю, что прежде всего об этом нужно заботиться тем, кто стремиться воспитать своих детей умными, добрыми, вежливыми, талантливыми. Есть такое изречение в Священном писании: «В лукавую душу не войдёт премудрость». Именно о чистоте души и сердца мы должны, прежде всего, заботиться, желая, чтобы наши дети полностью раскрыли свои творческие способности.

Семья Тайченачевых в Москве Личный архив семьи Тайченачевых

Светлана Шаповалова: Что вы можете пожелать семьям, которые сомневаются — нужно ли рожать ребёнка в такое нестабильное время? И что сказать тем родителям, которые считают своего ребёнка «трудным»?

Павел Тайченачев: Наше время нельзя назвать нестабильным. Потому что разговаривая с пожилыми людьми, разговаривая со стариками, мы видим, что время как раз очень стабильное, устойчивое и «люди живут — как мак цветут».

Старые люди рассказывают как работали их родители. К примеру, днём — работа в колхозе, а вечером, по сути, ночью, приходя домой, нужно обрабатывать свой огород и доить корову. Вспомните, как люди работали на строительстве Чуйского тракта, когда их хоронили буквально в насыпи. Как люди осваивали, надрывая, что называется пуп, целину, строили БАМ и сражались на полях Великой Отечественной войны.

И посмотрите, как сейчас мы живём. Голодных людей нету. Есть люди, которые страдают от переедания и не знают, как им сбросить лишний вес, в какой фитнес-центр пойти или бегать просто в парке. Где вы видели людей раздетых-разутых? Такого в нашем регионе нет. Не знаю, может есть в каких-то других, хотя Республика Алтай считается беднейшим регионом.

Посмотрите вокруг: через двор по сути дела у людей машины, у многих иномарки. Маленьких домов сейчас вообще не строят. Большинство, как у нас в Шебалино, возводят двух или трехэтажные дома. Назвать наше время нестабильным — это наверное покривить против правды Божьей, против совести. Поэтому сомнений нет — нужно создавать нормальные многодетные семьи, где было бы столько детей, сколько пошлёт Господь. И Господь, посылая нам ребёнка, он пошлёт обязательно и возможность, чтобы этого ребёнка прокормить. Нет у нас голодных людей. Нет у нас раздетых детей.

Ещё я посоветовал бы читателям подумать о том, что семейное счастье неразрывно связано с трезвостью родителей. Там, где мама или папа нетрезвы, о семейном счастье речи нет. Я если не пьют и трудятся, всё будет, может быть не сразу, но и семья, и для и достаток — всё будет. Чем мы хуже наших дедов и прадедов, которые жили крепко, которые пахали землю, и воевали, и песни пели, и прошли всю нашу Землю до Тихого океана и освоили её на лошадях. Чем мы хуже их? Поэтому наше время хорошее, стабильное. Господь дал нам в это время жить, мы должны его своей жизнью украсить и порадовать тех, кто рядом с нами живёт.

Семья Тайченачевых в московском дельфинарии Личный архив семьи Тайченачевых

Светлана Шаповалова: Павел, а как всё-таки воспитывать «трудных подростков»?

Павел Тайченачев: Что касается детей, с которыми нет сладу, нужно вопрос ставить по другому: что делать со взрослыми? Я уже упоминал о самовоспитании родителей. Если они позволяют себе нецензурно браниться при детях — оскверняют их чистые души и ум, если родители дозволяют себе появляться нетрезвыми или курить в присутствии детей, если смотрят какие-то фильмы сомнительного качества, если родители не сохраняют супружескую верность, предают друг-друга, то о чём можно говорить? Как дети могут быть лучше родителей? Что они должны вынести из поведения, которое они видят перед собой?

Поэтому если кто-то из родителей жалуется на своих детей, на подростков, то я советовал бы такому человеку посмотреть на свою жизнь. Взвесить её, переоценить и понять, что дети просто слепо подчас копируют наше с вами поведение. Если вы хотите изменить свою жизнь, а сил недостаточно, нужно прийти в православный храм и устроить ревизию своей совести, ревизию своей жизни в таинстве исповеди.

Человек, который хочет изменить свою жизнь, прежде всего должен исповедаться и очистить свою душу от тех разных дел и страстей, которыми она испачкана. После этого жизнь можно начинать, что называется, с чистого листа. Хотя, конечно, будут возвращаться привычки, будут какие-то дурные страсти. Но с ними нужно бороться. И если дети увидят, что родители себя изменяют, что родители становятся лучше, они оценят. Для них это будет мощнейший пример на всю оставшуюся жизнь. Начинать родителям нужно с себя.

Дети родителей, награждённых моделью «Родительская слава». Семья Тайченачевых Личный архив семьи Тайченачевых

Светлана Шаповалова: День защиты детей в вашей семье отмечают? А день Петра и Февронии?

Павел Тайченачев: День Защиты детей в нашей семье отмечают в начале июня отвозом детей к бабушке. Причём, поскольку сразу всех внуков бабушке принять тяжело, а живёт она у нас в сельской местности, в районе Камня-на-Оби — то мы возим их можно сказать, партиями — в две или три смены дети гостят у бабушки. Ну, а день святых Петра и Февронии — день семьи, любви и верности, обычно мы отмечаем, совершая богослужение в храме, участвуя в церковных таинствах с исповедью и причастием, очищая своё сердце и ум от греха, от страстей, чтобы уподобиться в любви к Богу и к людям.

Чтобы уподобиться нашим святым церкви христовой, таким, как Пётр и Феврония, таким, как святые царственными мученики-страстотерпцы, таким, как блаженная Ксения Петербургская и Матрона Московская, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, святой великомученик Пантелеймон, святой великомученик Георгий-Победоносец, и святые алтайской земли — преподобный Макарий и святитель Макарий, которые прославились своей жизнью здесь у нас, на нашей алтайской земле.

Чета Тайченачевых и врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин Личный архив семьи Тайченачевых

Напомним, российский праздник День семьи, любви и верности учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ в 2008 году, объявленном Годом семьи. Идея такого празднования возникла несколько лет назад у жителей Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

Достоверно о жизни этих святых известно крайне мало. Считается, что Пётр и Феврония в XIII веке были княжеской четой. Умерли они в один день, приняв на закате жизненного пути монашество. Как единственное в своем роде исключение, князь и княгиня были похоронены в одном гробу. Но прежде, чтобы прожить жизнь долго и счастливо, а потом умереть в один день, Петр и Феврония родили прекрасных детей (сыновей-патриотов, дочь — супругу великого князя). Пройдя множество испытаний супруги не предали друг-друга, старались всегда оставаться вместе и твердо хранить православную веру.