Москва, , 11:18 — REGNUM

В министерстве здравоохранения Российской Федерации назвали безопасную суточную норму потребления молочной продукции для взрослых. Соответствующее заявление в интервью «Российской газете» сделала заведующая отделением профилактики фактором риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения министерства здравоохранения Российской Федерации Дарья Халтурина.

По её словам, взрослому человеку в день можно потреблять в среднем 200 граммов молочной продукции. Халтурина уверена, что регулярное умеренное потребление молочных продуктов приводит к заметному снижению смертности от всех причин.

Но положительный эффект от употребления молочной продукции пропадает если потреблять её слишком много, к примеру — более 400 граммов в день.

В первую очередь, молочная продукция — это пища для младенцев, напомнила Халтурина.

Некоторые взрослые люди не переносят лактозу и поэтому им лучше употреблять молочные продукты, приготовленные путем кисломолочного брожения. К примеру: йогурты и кефиры.

Кроме того, молочную продукцию исключительно в переработанном виде следует употреблять людям старшего поколения. Это важно для профилактики саркопении — возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры.