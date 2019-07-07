Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM

Парусный линейный корабль «Полтава», являющийся точной копией одноименного 54-пушечного корабля времен Петра I, несколько дней назад пришел в Петербург из Кронштадта и пришвартовался на Английской набережной, у дома 58, оказавшись новой точкой притяжения для горожан и туристов.

Корабль «Полтава» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

В конце июля корабль станет участником Главного военно-морского парада, который состоится в День ВМФ, символизируя связь времён и славную историю российского военного флота, начатую Петром Великим.

«Полтава» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

А пока к «Полтаве» ежедневно выстраиваются длинные очереди посетителей, которых не отпугивает даже весьма высокая плата за то, чтобы взойти на борт. Экскурсионные группы водят по «Полтаве» сразу 10 гидов.

Очередь на экскурсию на корабль «Полтава» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечают создатели «Полтавы», ее особенность, по сравнению с другими кораблями-музеями, находящимися в Петербурге, состоит в мобильности.

Линейный корабль «Полтава» у Английской набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

«Наша уникальность заключается в том, что мы можем в любую секунду отшвартоваться и оказаться, например, в Выборге. Ледоколу «Красину» или «Авроре» это не так просто сделать. С одной стороны, мы действующий полноценный корабль, а с другой — музей», — отмечает гендиректор верфи исторического судостроения «Полтава» Андрей Грошиков.

Корма корабля «Полтава» Дарья Драй © ИА REGNUM

В середине июля «Полтава» ненадолго снимется с якоря и ошвартуется напротив Эрмитажа. А 28 июля, в День ВМФ, корабль встанет в кильватерную колонну современных боевых кораблей на Главном военно-морском параде.

Парусный корабль «Полтава» Дарья Драй © ИА REGNUM

Точная копия корабля петровского времени была построена на одноименной верфи по чертежам XVIII века. «Полтава» была спущена на воду 27 мая 2018 года, в день 315-й годовщины основания Санкт-Петербурга Петром I. Церемония спуска была организована согласно морским историческим традициям.

Линкор «Полтава» Дарья Драй © ИА REGNUM

Носовая часть корабля «Полтава» Дарья Драй © ИА REGNUM

Очередь на «Полтаву» Дарья Драй © ИА REGNUM

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