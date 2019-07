Лондон, , 06:15 — REGNUM

Операция по трансплантации почки ждет американского соул-певца и композитора Стиви Уандера. Об этом сам певец сообщил своим поклонникам в Гайд-парке Лондона во время выступления на фестивале British Summer Time, передает 7 июля BBC.

Стиви Уандер (cc) Antonio Cruz / Agência Brasil

По словам Уандера, операция назначена на сентябрь текущего года. В связи с чем он сыграет еще три концентра, а затем прервет свои гастроли.

Откровенно рассказать о предстоящей операции певец решил во избежание слухов о состоянии его здоровья.

«Со мной все хорошо, все хорошо, — заявил зрителям Уандер. — …Я нашел донора, и у меня все хорошо. Я хочу, чтобы вы знали: я приехал сюда, чтобы поделиться с вами своей любовью и поблагодарить вас за вашу любовь».

Напомним, 69-летний Стиви Уандер является одним из самых известных вокалистов и музыкантов США. Уандер ослеп вскоре после рождения, однако виртуозно владеет роялем (всеми видами синтезаторов), ударной устанкой, кларнетом и губной гармоникой. Обладает вокальным диапазоном в четыре октавы.

Наиболее популярна среди российской аудитории композиция Уандера «I just called to say I love you».