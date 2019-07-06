Калуга, , 23:54 — REGNUM

Народный праздник «Богатство земли Калужской», посвящённый 75-ой годовщине образования Калужской области состоялся 6 июля в Калуге

В Калужской области отмечают 75-летие со дня образования Admoblkaluga.ru

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, праздник открылся «парадом районов» по центральной аллее Городского парка и поздравлением официальных лиц.

В продолжение праздничных мероприятий состоялся концерт, в котором приняли участие лучшие вокальные, танцевальные и фольклорные коллективы из муниципальных образований Калужской области.

На территории парка развернулись ярмарочные подворья муниципалитетов. Свои достижения участники мероприятия показали в формате выставок-ярмарок с традиционными угощениями, продажей изделий местных умельцев, интерактивными рассказами о родной земле.

Калужане и гости областного центра смогли принять участие в мастер-классах умельцев декоративно прикладного искусства, попробовали кулинарные изделия, послушали задорные народные песни и даже прошлись в хороводе.