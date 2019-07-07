Тбилиси, , 00:06 — REGNUM

В Грузии отменили концерт популярной в России группы «А-Студио», об этом 6 июля заявило издание «Говорит Москва».

Юбилей «A-Cтудио» в Vegas City Hall Astudio.ru

Причиной подобного решения стало ухудшение отношений между Тбилиси и Москвой. В Грузии солистку коллектива Кети Топурия считают сторонницей российского лидера Владимира Путина.

Как передавало ИА REGNUM, ухудшение отношений между двумя странами было вызвано всплеском антироссийский акций, начавшимися в Тбилиси с 20 июня. Участники акций выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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