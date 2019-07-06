Люксембург, , 23:45 — REGNUM

Экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о том, что грузинские власти должны поставить ему памятник. Об этом он сообщил 6 июля телеканалу «Рустави 2».

Нико Пиросмани. Князь с рогом вина. 1908

Геннадий Онищенко дал грузинскому телеканалу интервью в Люксембурге, где участвует в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

«Мне должны поставить в Грузии памятник, потому что я сохранил вашу культуру виноделия», — сообщил телеканалу депутат.

Напомним, Геннадий Онищенко, пребывая в должности руководителя Роспотребнадзора, в 2006 году ввел запрет на поставки в Россию вина, минеральной воды, сельхозпродукции грузинского производства. Возвращение грузинской продукции на российский рынок началось с 2013 года. В конце июня этого года Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии, ссылаясь на их ухудшающееся качество.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия может вновь запретить поставки грузинских вин