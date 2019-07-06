Пермь, 6 июля 2019, 22:42 — REGNUM
Пилоты из группы «Русские Витязи» выступили в Перми во время фестиваля «Крылья Пармы». Об этом 6 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Летчики-асы исполнили в пермском небе фигуры высшего пилотажа, в частности «бочку», «петлю Нестерова» и многие другие.
«Русские Витязи» единственные в мире летчики, способные демонстрировать фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Группа была сформирована 5 апреля 1991 года.
Напомним, фестиваль «Крылья Пармы» был организован в Перми в 2009 году, с тех пор он проходит ежегодно. За десять лет здесь выступили многие российские летчики-асы.
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