Красногорск, , 21:12 — REGNUM

В субботу, 6 июля, на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» стартовала первая смена — «Россия — страна возможностей».

У участников смены «Россия – страна возможностей» состоялся диалог на равных с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко Территориясмыслов.рф

Смена объединяет около тысячи молодых активистов из всех регионов России. Свою работу смена «Россия — страна возможностей» завершит 11 июля.

Юбилейный, пятый по счету, форум «Территория смыслов» стартовал 5 июля. В 2019 году он впервые проходит на новой образовательной площадке АНО «Россия — страна возможностей» — Мастерской управления «Сенеж». В рамках форума пройдут шесть смен, и в целом образовательная программа охватит 6000 молодых россиян.

Первую смену открыли первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«Вам предстоит решать реальные задачи. Программа вашей смены, которая так и называется «Россия — страна возможностей», сконструирована именно так. Мы предлагаем вам принять участие в обсуждении и проектировании новых или расширении старых проектов, которые будет реализовывать автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Мы хотим вас попросить, чтобы вы вместе с нами поучаствовали в проектировании таких проектов. Их уже 19. Они охватывают все большее количество людей. Вам предстоит подумать о том, какие еще потребности и возможности у людей не реализованы этим нашим общим проектом, какие еще проекты должны появиться», — сказал Сергей Кириенко.

Он отметил, что в проектах платформы нет никаких ограничений по возрасту. Например, самому возрастному участнику конкурса «Цифровой прорыв» — 76-лет. Несмотря на свой возраст, он не только легко конкурирует с молодыми специалистами, но и обучает всех желающих языку программирования. Теперь ему и его команде предстоит побороться за победу на финале конкурса, который пройдет осенью в Казани.

По словам Алексея Комиссарова, в платформе есть несколько проектов, в которых нет возрастных ограничений, а для некоторых возрастная планка была повышена.

«Мы по очень многим проектам не ограничиваем возраст, а по многим мы даже повысили возрастную панку. Например, в первом конкурсе «Лидеры России» 2017−2018 годов могли принимать участие управленцы в возрасте до 50 лет. Ко второму конкурсу мы подняли эту планку до 55. В конкурсе «Цифровой прорыв», о котором сейчас говорил Сергей Владиленович (Кириенко), было еще несколько участников за 60 и даже за 70 лет. Они показали не менее яркие и впечатляющие результаты, чем молодые участники. Мы точно будем и дальше делать проекты, в которых не будет возрастных ограничений. Если есть идеи, как это сделать, давайте обсуждать вместе», — отметил Алексей Комиссаров.

По завершении выступления в беседе с журналистами Алексей Комиссаров выразил уверенность, что «по итогам этого форума и смены «Россия — страна возможностей» мы увидим много ярких победителей конкурсов самых разных проектов». «На смене у ребят будет возможность выступить со идеями своих проектов, которые бы они хотели видеть на платформе. Им предстоит их презентовать, защитить перед экспертами. Лучшие проекты получат возможность для их реализации».

По итогам тренд-сессий и защит проектов на конкурсе молодёжных проектов, лучшие из них получат государственные гранты на реализацию как индивидуальных проектов, так и созданных на форуме. Кроме того, идеи, которые предложат участники, будут проанализированы командой платформы «Россия — страна возможностей» и в дальнейшем могут быть реализованы.

В предстоящие пять дней перед участниками смены выступят руководители проектов платформы: олимпиады «Я профессионал» Валерия Касамара, конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев, проекта «Лидеры России» Александр Садовский, конкурса «Лучший социальный проект года» Наталья Починок, председатель «Российского союза молодежи», руководитель проектов «Российская студенческая весна» и «Студент года» Павел Красноруцкий.

Кроме того, участники форума познакомятся с руководителем проекта «Мой первый бизнес», руководителем благотворительного фонда поддержки образовательных инициатив «Капитаны» Александром Деминым, заместителем генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», основателем проекта «Мой первый бизнес» Владиславом Даванковым, ректором Мастерской управления, заместителем генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Каспржаком, руководителем направления по взаимодействию с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антоном Сериковым, а также с победителями конкурса «Лидеры России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 годуфорум «Территория смыслов» на площадке Мастерской управления «Сенеж» примет шесть тематических смен.

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