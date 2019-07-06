Лондон, , 21:08 — REGNUM

Принц Уильям и его супруга Кейт Мидлтон приняли участие в церемонии крещения их племянника, сына Меган Маркл и Гарри. Об этом 6 июля сообщает издание Daily Mail.

Крестины принца Луи Кембриджского Royals-mag.ru

Торжественная церемония состоялась в резиденции британских монархов в Виндзорском замке.

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии. Женщина была очень близка им после развода родителей в 1993 году.

Напомним, по традиции, имена крестных родителей детей из королевской семьи Великобритании оглашаются публично и заранее, однако в этот раз этого не произошло, что стало причиной критики в адрес герцога и герцогини Сассекской.

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