Москва, , 19:18 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей города принять участие в Московском марафоне. Об этом 6 июля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«22 сентября пройдет Московский марафон. Присоединяйтесь к самому массовому забегу России, пробуйте силы на дистанциях 42,2 и 10 км» Сергей Собянин

Организаторы мероприятия подчеркивают, что участие в главном беговом событии страны позволит не только приобщиться к спорту, но также полюбоваться столицей во всей ее красоте, доступной лишь раз в году.

Марафонская дистанция составляет 42,2 км, однако участникам можно выбрать более простую дистанцию в 10 км. Участие в забеге может принять каждый желающий, начиная с 18 летнего возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: Воркаут-площадками в Дагестане оснастят 120 сельских школ