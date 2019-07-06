Москва, 6 июля 2019, 19:18 — REGNUM
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей города принять участие в Московском марафоне. Об этом 6 июля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Организаторы мероприятия подчеркивают, что участие в главном беговом событии страны позволит не только приобщиться к спорту, но также полюбоваться столицей во всей ее красоте, доступной лишь раз в году.
Марафонская дистанция составляет 42,2 км, однако участникам можно выбрать более простую дистанцию в 10 км. Участие в забеге может принять каждый желающий, начиная с 18 летнего возраста.
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