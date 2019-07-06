Москва, , 17:28 — REGNUM

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало проект постановления, регламентирующее создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Об этом 2 июля сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно размещенному документу, государственные субсидии на разработку отечественного аналога «Википедии» планируется выделить акционерному обществу «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». Об объемах финансирования и сроках реализации данного проекта не сообщается. В перспективе данный энциклопедический портал может составить конкуренцию американской интернет-энциклопедии «Wikipedia».

Напомним, в 2016 году инициатива перевода Большой российской энциклопедии в электронный вариант была предложена директором Российской национальной библиотеки Александром Вислым и получила одобрение со стороны правительства РФ. Результатом стало создание премьер-министром страны Дмитрием Медведевым рабочей группы, в которую входило 21 человек, в том числе первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько и заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

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