Москва, 6 июля 2019, 17:34 — REGNUM
На 79 году жизни скончался известный кинорежиссер-документалист Владимир Двинский. Об этом сообщила его дочь Анна Двинская на своей странице в социально сети Facebook.
Союз кинематографистов России также подтвердил смерть талантливого режиссера, выразив соболезнования родным и близким.
Напомним, Владимир Двинский родился 18 декабря 1940 года в Москве. В его послужном списке свыше 50 документальных картин, а также научно-популярных фильмов.
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