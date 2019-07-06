Москва, , 17:34 — REGNUM

На 79 году жизни скончался известный кинорежиссер-документалист Владимир Двинский. Об этом сообщила его дочь Анна Двинская на своей странице в социально сети Facebook.

«Вечером, 5 июля, не стало моего папы. По поводу прощания в Израиле, а потом в Москве, сообщу дополнительно» Анна Двинская

Союз кинематографистов России также подтвердил смерть талантливого режиссера, выразив соболезнования родным и близким.

Напомним, Владимир Двинский родился 18 декабря 1940 года в Москве. В его послужном списке свыше 50 документальных картин, а также научно-популярных фильмов.

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