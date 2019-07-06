Амстердам, , 13:27 — REGNUM

Реорганизацию ззнаменитого квартала красных фонарей запланировала мэр Амстердама Фемке Халсема. Об этом 6 июня сообщает Independent.

После ряда интервью с жителями квартала, владельцами бизнеса и самими женщинами, торгующими секс-услугами, Фемке Халсема решила, что традиция выставлять работниц квартала на обозрение туристов в окнах унижает достоинство женщин. Мэр считает, что работниц борделей неуместно рассматривать в качестве достопримечательности города.

Мэр Амстердама предложила несколько вариантов решения проблемы, в том числе занавесить все окна шторами, усилить контроль за лицензированием работниц борделей, а в будущем перенести квартал из центра Амстердама в специализированные места в других районах.

К сентябрю текущего года Фемке Халсма собирается предоставить все варианты реорганизации квартала городскому совету Амстердама, юристам и финансовой группе. Проблему квартала красных фонарей мэр собирается решить в ближайшие несколько лет.

Противники этой инициативы мэра ссылаются на то, что при реорганизации квартала город потеряет одну из самых популярных туристических локаций, а это отрицательно скажется на всей туристической сфере.

Стоит отметить, что власти Амстердама уже приняли решение об ограничении числа туристов в группах, которым будет разрешено совершать экскурсию по средневековой части города, до 15 человек. Изменения вступят в силу с января 2020 года.