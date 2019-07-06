р-н Белозёрский, 6 июля 2019, 08:36 — REGNUM
Глава курганской области Вадим Шумков заявил, что сгоревший уникальный храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря будет восстанавливаться всем миром. Для его восстановления будут приглашены специалисты из Екатеринбурга, Тюмени и других регионов. Об этом Шумков написал в своих пабликах в социальных сетях.
Врио губернатора курганской области здесь же поделился своим отношением к трагедии.
Напомним, 3 июля 2019 года в Курганской области сгорел уникальный деревянный храм, входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню долго искали на пепелище. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божией Матери сильно повреждён.
Курганская епархия опубликовала реквизиты, по которым можно оказать финансовую помощь в восстановлении храма. Идёт сбор средств.
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