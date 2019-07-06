р-н Белозёрский, , 06:21 — REGNUM

Пожар в храме Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошёл во время профилактических работ сплит-систем кондиционирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Напомним, возгорание произошло в храме Казанской иконы Божией Матери 3 июля в 13:31 по местному времени (11:31 мск), уточняют в епархии.

«В это время в Казанском храме вместе со священником молилась группа паломников из Екатеринбурга. С северной наружной стороны храма приглашенные из города Тюмени специалисты проводили профилактические работы сплит-систем кондиционирования. По предварительным данным, в результате короткого замыкания храм стал быстро наполняться едким дымом. Попытки ликвидировать возгорание имеющимися огнетушителями не увенчались успехом, уже через пять минут храм весь был заполнен дымом и охвачен огнем», — поясняет пресс-служба Курганской епархии.

Уточняется, что полностью уничтожено убранство храма и церковная утварь. Удалось спасти лишь ковчег со святыми мощами. От огня сильно пострадала чтимая святыня — чудотворная Казанская-Чимеевская икона Божией Матери.

В результате бедствия полностью сгорел деревянный Казанский храм обители, построенный в 1890 году. Никто из людей в результате пожара не пострадал.

Как уточнили в Министерстве культуры России, сгоревшая деревянная церковь Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря являлась вновь выявленным объектом культурного наследия. По закону пользователи выявленных объектов культурного наследия несут ответственность за их надлежащее содержание. И лица, виновные в случившемся, должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

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