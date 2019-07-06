Вашингтон, , 05:47 — REGNUM

Развод главы Amazon Джеффа Безоса с женой Маккензи официально оформлен через суд, пишет The Seattle Times.

Теперь Маккензи Безос получит 19,7 млн акций Amazon, стоимость которых оценивается в $38,3 млрд.

Напомним, Безос стал богатейшим человеком мира 24 ноября 2017 г., крупнейший акционер Microsoft Билл Гейтс отошёл на вторую строчку. Год назад состояние Безоса оценивалось в $150 млрд.

О начале бракоразводного процесса Безосов стало известно в начале 2019 г. Бракоразводный процесс завершился в апреле, но официально суд оформил развод только сейчас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маккензи в конце мая объявила, что потратит полсостояния, полученного от Безоса, на благотворительность. Речь идёт о сумме в $37 млрд.

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