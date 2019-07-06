Севница , , 05:33 — REGNUM

Статуя из дерева, изображающая Меланью Трамп, жену американского президента, установлена рядом с городом Севница (Словения), сообщает галерея Match.

Памятник установлен в населённом пункте Рожно. Автор статуи — соотечественник Трамп Брэд Дауни. Открытие статуи состоялось в рамках его выставки Ta Eho.

https://twitter.com/Nate_McMurray/status/1147300595365232640

Напомним, Трамп родилась 26 апреля 1970 г. в Югославии в Ново-Место (Словения). За Дональда Трампа вышла замуж в 2005 году, а в 2006 году получила американское гражданство.

Читайте ранее в этом сюжете: Меланья Трамп рассказала, каково быть первой леди США