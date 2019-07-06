Москва, , 02:24 — REGNUM

Административная ответственность за управление таким транспортом как самокат, электросамокат, сигвей может быть установлена в РФ, сообщил первый заместитель главы Центра организации дорожного движения Александр Ходаков на Московском урбанистическом форуме.

По словам Ходакова, соответствующие поправки в Правила дорожного движения и в КоАП РФ уже готовятся. Инициатива связана с тем, что пока вышеуказанный транспорт не подпадает ни под какую категорию ПДД.

Представитель ЦОДД отметил, что самокаты и другие транспортные средства с ручным управлением набирают популярность, и при этом растёт количество ДТП с их участием.

«Допустим, у нас за апрель-май — начало сезона активного передвижения на таких видах транспорта, принес 32 ДТП и одну смерть», — сказал Ходаков.

По словам представителя ЦОДД, внести изменения в КоАП РФ быстро не получится, поэтому называть сроки введения ответственности за управление вышеуказанным «лёгким транспортом» пока рано.

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