Екатеринбург, 6 июля 2019, 06:20 — REGNUM

Один из ближайших вопросов транспортной реформы — обновить городской транспорт. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на отчёте перед гордумой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус. Екатеринбург
Троллейбус. Екатеринбург
(cc) Владислав Фальшивомонетчик

Высокинский обратил внимание на то, что в городе ездят «изношенные троллейбусы». Сейчас мэрия ищет инвестора, чтобы обсудить с ним вариант концессии.

«Цель реформы — не увеличение тарифов, а обновление городского транспорта и транспортной сети», — сказал мэр.

Реформа не будет шоковой и продлится не менее трёх лет, добавил градоначальник.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга намечала транспортную реформу в её нынешней редакции на лето 2019 года. Заметим, что матрица передвижений, на основе которой и хотели провести новый вариант реформы, так и не была представлена.

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