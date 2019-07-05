Махачкала, , 21:21 — REGNUM

Бывший врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов признан виновным в злоупотреблении полномочиями при проведении электронного аукциона. Советский районный суд города Махачкалы приговорил экс-чиновника к штрафу в размере 200 тысяч рублей, пишет 5 июля «Черновик».

Напомним, Гасанов был задержан 7 ноября 2018 года. Следствие установило, что при проведении торгов на выполнение дорожно-строительных работ он поручил начальнику городского управления ЖКХ обеспечить победу в аукционе ООО «Дормост». Контракт с указанной компанией был заключён, несмотря на то, что другие участники торгов предлагали более низкую цену. Ущерб бюджету города от махинаций оценён в 34 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Гасанов сразу после задержания признал свою вину и пошёл на сделку со следствием, благодаря чему на время расследования был отпущен под домашний арест. В июне прокуратура Дагестана сообщила, что экс-градоначальник полностью возместил причинённый им ущерб.

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