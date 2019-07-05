Печоры, Псковская область, 5 июля 2019, 20:56 — REGNUM
В городе Печоры Псковской области открылся музей льна, в центре которого — макет с изображением льняных полей. Об открытии «уникального музея» сообщила сегодня, 5 июля, пресс-служба администрации региона.
В экспозиции представлены льняные ткани, традиционная одежда, старинные прялки, бумага изо льна и другие экспонаты. Для посетителей музея планируют проводить экскурсии с элементами театрального представления.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в годы СССР Псковская область была одним из лидеров по производству льна в стране, ещё в 1990-е годы здесь работали 22 льнозавода, теперь не осталось ни одного. В настоящее время лён в регионе не выращивают, но власти намеревались возродить льноводство практически с ноля в нынешнем, 2019 году.