Печоры, Псковская область, , 20:56 — REGNUM

В городе Печоры Псковской области открылся музей льна, в центре которого — макет с изображением льняных полей. Об открытии «уникального музея» сообщила сегодня, 5 июля, пресс-служба администрации региона.

Николай Романов, председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области «Открытие такого музея в Псковской области особенно символично, ведь на протяжении длительного времени наш регион был одним из центров по производству льна. В музее представлены все этапы производства этой культуры: от выращивания до начала производства льна»

В экспозиции представлены льняные ткани, традиционная одежда, старинные прялки, бумага изо льна и другие экспонаты. Для посетителей музея планируют проводить экскурсии с элементами театрального представления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в годы СССР Псковская область была одним из лидеров по производству льна в стране, ещё в 1990-е годы здесь работали 22 льнозавода, теперь не осталось ни одного. В настоящее время лён в регионе не выращивают, но власти намеревались возродить льноводство практически с ноля в нынешнем, 2019 году.