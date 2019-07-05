Махачкала, , 19:59 — REGNUM

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сегодня, 5 июля, находится с рабочим визитом в Республике Дагестан. В городе Махачкале глава МВД провел оперативное совещание с руководством главного управления МВД по СКФО и МВД по Дагестану, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе федерального ведомства.

В ходе совещания Колокольцев заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки и определил первоочередные задачи работы по различным направлениям. Министр поручил реализовать комплекс дополнительных мероприятий по противодействию коррупции, организованной преступности, экстремизму, незаконному обороту оружия и боеприпасов, обеспечению общественной безопасности и т. д.

Генерал также посетил отдел полиции по Ленинскому району Махачкалы. Здесь Колокольцев побеседовал с сотрудниками дежурной части, ознакомился с условиями несения службы, а также обратил внимание руководителей и личного состава «на важность внимательного отношения к гражданам».

«В завершение рабочей поездки министр осмотрел помещения медико-санитарной части МВД по Республике Дагестан, пообщался с персоналом, а также с сотрудниками органов внутренних дел, находящимися на реабилитации, и пожелал им скорейшего выздоровления», — говорится в официальном сообщении МВД России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз Владимир Колокольцев приезжал в Дагестан в октябре 2018 года. Тогда он вместе с руководителями других федеральных силовых ведомств принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова. Главной темой совещания спали вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом.