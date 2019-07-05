Москва, , 18:46 — REGNUM

В программу «Московское долголетие» планируется активнее привлекать мужчин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов на полях Московского урбанистического форума.

Владимир Филиппов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, ощущается дефицит мужчин: подавляющее большинство участников программы — женщины.

«В «Московском долголетии» принимает участие более 160 тысяч москвичей. За всё время прошло более 300 тысяч человек — каждый десятый москвич пожилого возраста. Сейчас у нас 85% участников женщины и только 15% — мужчины. Мы фокусируемся на том, чтобы мужчины активнее участвовали в программе», — сказал Филиппов.

Из новых сервисов в рамках проекта планируется развивать спортивные мероприятия для пожилых людей.