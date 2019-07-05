Варшава, , 18:21 — REGNUM

Польский суд принял решение экстрадировать в Российскую Федерацию Вячеслава Вишневского, который был генеральным директором основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Окружного суда Варшавы.

Вишневский покинул Россию ещё в 2016 году и жил в Испании. Он был объявлен в международный розыск. В конце марта 2019 года Вишневский был арестован в Польше по запросу России. Окружной суд Варшавы довольно быстро издал постановление о юридической допустимости выдачи Вишневского российским властям. Однако адвокат Виишневского это постановление обжаловал.

Апелляционный суд Варшавы рассмотрел обжалование решения окружного суда и не удовлетворил его, оставив предыдущее решение о возможности экстрадиции Вишневского в силе. Решение уже вступило в законную силу.

Теперь польское министерство юстиции примет окончательное решение об экстрадиции Вишневского в Россию.

В России Вишневский арестован заочно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в Кемерово сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Жертвами страшного пожара стали 60 человек, большинство из которых — дети.

В рамках уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» арестованы уже 15 человек.