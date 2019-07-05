Ярославль, , 18:11 — REGNUM

Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал отставки в театре имени Волкова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, официальное сообщение появилось на сайте министерства культуры. В Минкульте признали раскол внутри театра.

Дмитрий Миронов и Владимир Мединский Yarregion.ru

«Ситуация беспрецедентная. Фактически театр оказался расколот на две неравные части. Вы знаете, что почти вся творческая группа потребовала увольнения директора, да и среди административно-технического персонала тоже нет единства мнений, поэтому в сложившейся ситуации, директор освобожден от выполнения своих обязанностей. Так управлять театром нельзя», — заявил Владимир Мединский.

Также министр культуры сообщил, что дважды в течение пятницы обсуждал сложившуюся ситуацию с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

«Мы констатировали полное единство мнений по событиям в театре и по тем выводам, которые надо из этого сделать», — отметил Владимир Мединский.

Напомним, как ранее сообщал ИА REGNUM, в пятницу 5 июля театр имени Волкова одновременно покинули директор Алексей Туркалов и художественный руководитель Евгений Марчелли. И.о. директора театра назначена Юлия Серова. Новый худрук Волковского будет назван 20 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В ярославском театре Волкова сменилось руководство