Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM

Четверо граждан, причастных к попыткам поджога редакций двух СМИ в Санкт-Петербурге, освобождены от уголовного преследования. Им назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщили 5 июля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года с помощью бензина, влитого в разбитое окно, была предпринята попытка поджечь редакцию агентства ФАН на Белоостровской улице. В это время в офисе работала девушка-редактор. Огонь удалось потушить силами сотрудников охраны бизнес-центра, никто не пострадал.

Также была установлена причастность фигурантов к поджогу редакции «НТВ в Санкт-Петербурге» 10 ноября 2018 года. Тогда тоже обошлось без пострадавших.

Обвиняемым вменили статью о групповой порче имущества. Двоим фигурантам судом назначен штраф в 35 000 рублей каждому, еще двоим — в 25 000 рублей и 20 000 рублей, соответственно. Трое из этих лиц имеют отношение к изданию «Вкризис.ру».

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