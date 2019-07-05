Рим, , 16:49 — REGNUM

Службы по уборке мусора должны убрать весь мусор из Рима в течение 48 часов, соответствующее распоряжение подписано губернатором провинции Лацио Николой Дзингаретти, передает Rainews в пятницу, 5 июля.

В последние месяцы в итальянской столице все чаще возникали проблемы с вывозом мусора, ситуация осложняется очень жаркой погодой (30−35 градусов днем). У мусорных контейнеров скапливались сотни мешков с мусором.

4 июля в день визита Владимира Путина в Рим депутат итальянского парламента Мара Карфанья иронически призвала власти страны почаще приглашать к себе иностранных лидеров, поскольку, по ее наблюдениям, только в такие дни в Риме и делают уборку.