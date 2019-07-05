Токио, , 17:12 — REGNUM

Издательская компания Konami заявила, что не имеет никакого отношения к неожиданной рокировке игр в подписочном сервисе PS Plus. По словам представителей Konami, все решения о замене игр были приняты на стороне Sony, сообщает портал GameSpot 5 июля.

Представители Konami не объяснили причин рокировки. Бренд-менеджер игры Pro Evolution Soccer (игра, которая была заменена) Леннарт Бобзиен рассказал о том, что решение Sony «застало Konami врасплох». По его словам, разработчики игры узнали о замене в момент, когда она уже произошла.

Напомним, 2 июля 2019 года обладатели подписки PS Plus получили две бесплатных игры: Horizon Chase Turbo и Detroit: Become Human, однако вместе последней изначально был анонсирован футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2019.

Представители Sony извинились перед всеми игроками за предоставленные неудобства, но никак не объяснили своё решение. Эксперты предполагают, что рокировка была произведена из-за того, что большое количество пользователей перестаёт покупать PS Plus, ссылаясь на «плохие бесплатные игры».