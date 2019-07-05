Владикавказ, , 16:05 — REGNUM

В столице РСО-Алании открыли самый большой в Северной Осетии детский сад. Он состоит из пяти двухэтажных корпусов. Его построили в 18-м микрорайоне Владикавказа, сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе главы региона.

По словам руководителя республики Вячеслава Битарова, который принял участие в торжественной церемонии открытия дошкольного образовательного учреждения, во Владикавказе такой большой детский сад сдается эксплуатацию впервые за последнее время. Он сможет принять 280 детей. А к 1 сентября 2019 года рядом с детским садом откроется школа на 500 мест.

До конца 2019 года в республике будут введены в эксплуатацию еще пять детских садов. Таким образом, в семи из девяти районов республики будет создано более 1000 мест и вопрос с местами в детские сады будет решен.

«Остаются у нас проблемы в городе Владикавказе и в городе Моздоке, — отметил Битаров, — но работа ведется, и мы эту напряженность снимем».

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